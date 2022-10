Arriva il 25° Steelmaster

Translated by Deepl

L’edizione 2022 sarà la 25^ per lo Steelmaster, il corso di alto livello per il “middle management” in siderurgia diretto da Enrico Gibellieri.

La proposta formativa è divisa in due parti: la prima sarà a Taranto dal 24 al 28 ottobre; la seconda a Brescia dal 21 al 25 novembre.

«Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti e le metodologie per delineare un quadro completo della siderurgia a livello nazionale, europeo e mondiale. I documenti ufficiali della Commissione europea citano lo Steelmaster come “unico” esempio nel panorama europeo della formazione in siderurgia. L’edizione Steelmaster 2022 prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche: storia della siderurgia, cicli e tecnologie di produzione, struttura dell’industria siderurgica a livello nazionale, europeo e internazionale, mercato dell’acciaio, ricerca e innovazione, applicazione dei prodotti, sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali, analisi di bilancio, logistica, aspetti organizzativi, aspetti della gestione, reclutamento e valutazione delle risorse umane. Anche in questa edizione sono confermati i due moduli specifici dedicati ai temi di industria 4.0 e dell’economia circolare».



Per maggiori informazioni circa il programma completo, le modalità e la quota di iscrizione è possibile cliccare sull’icona .