Fonderie Guido Glisenti: nel 2022 più fatturato e margini in tenuta

Translated by Deepl

BRESCIA - «Un tale aumento di costi non si era mai visto nella storia della fonderia». A dirlo Roberto Dalla Bona, presidente delle bresciane Fonderie Guido Glisenti, a margine del convegno "Elementi per un approccio integrato alla transizione ecologica nelle imprese energivore", che si è tenuto nei giorni scorsi a Futura Expo - Economia per l'ambiente, la fiera della sostenibilità ospitata da Brixia Forum, organizzato da Fondazione Aib - Isfor e che ha visto la partecipazione di Assofond.

Ma nel 2022 i margini stanno tenendo, ha detto ai microfoni di siderweb, e avranno il segno più.