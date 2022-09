Torna MERCATO & DINTORNI

Un ruolo centrale. Oggi e in futuro. Le materie prime siderurgiche sono da sempre il cuore pulsante dell'industria e della filiera dell’acciaio: le loro oscillazioni di disponibilità e di prezzo sono fondamentali nel decretare l'evoluzione del comparto. Nel 2022 hanno vissuto una situazione estrema, con prima un forte incremento del prezzo e poi un crollo sotto il livello di inizio anno. E in futuro rischiano di diventare ancora più cruciali, a causa del processo di transizione ecologica della siderurgia italiana ed europea. Proprio l'evoluzione del mercato delle materie prime, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, e i cambiamenti a cui dovranno far fronte gli operatori della filiera saranno il tema portante del nono appuntamento del 2022 con «MERCATO & DINTORNI», il webinar di siderweb dedicato all’analisi della congiuntura siderurgica.

L'evento si terrà martedì 4 ottobre alle ore 11:00 sulla piattaforma ZOOM e prevede un primo momento di analisi con gli interventi di Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb), che si concentrerà sul trend internazionale del comparto, e Stefano Ferrari (siderweb), che invece approfondirà numeri e prospettive per l'Italia. A commentare le presentazioni e a fornire il proprio punto di vista su presente e futuro del settore saranno Gianmichele Foglia (Metalleghe), Massimo Pennacchio (Bicomet) e Domenico Rinaldini (RICREA), intervistati da Lucio Dall'Angelo (siderweb).

Programma degli interventi:

Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb)

Trend internazionali del rottame e del minerale ferroso

(Kallanish e collaboratore siderweb) Trend internazionali del rottame e del minerale ferroso Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb)

Numeri e prospettive per le materie prime siderurgiche in Italia

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista

Gianmichele Foglia (Direttore commerciale Metalleghe)

(Direttore commerciale Metalleghe) Massimo Pennacchio (Amministratore delegato Bicomet)

(Amministratore delegato Bicomet) Domenico Rinaldini (Presidente RICREA)

Come partecipare: