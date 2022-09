La guerra non ferma l'istruzione: nasce Metinvest Polytechnic

Nemmeno le bombe e la guerra possono fermare l’educazione e l’istruzione. È un messaggio importante quello lanciato il 19 settembre con l’avvio delle lezioni del Metinvest Polytechnic per 350 studenti.

Il colosso siderurgico ucraino nonostante le devastazioni dell’invasione russa ha deciso di confermare il corso di studi avanzato in ingegneria e materie tecniche.

Inizialmente il gruppo Metinvest intendeva aprire un'università con un campus unico nel suo genere in un nuovo edificio ultramoderno a Mariupol, che sarebbe stato alla pari con le migliori università tecniche del mondo.

«La costruzione è stata interrotta a causa della guerra e dell'occupazione temporanea della città – ha rimarcato l’azienda –. Nonostante i numerosi ostacoli, abbiamo deciso di mantenere l'università, per mantenere vivo il sogno del "Politecnico del futuro" e per dare agli studenti l'opportunità di ricevere un'istruzione di livello europeo in Ucraina».

Metinvest ha quindi avviato una formazione combinata online e offline rispettando tutte le misure di sicurezza per studenti e insegnanti.

«Abbiamo bisogno della vittoria dell'Ucraina su tutti i fronti – ha commentato il patron di Metinvest Rinat Akhmetov –. Dobbiamo contribuire a questo obiettivo ogni giorno, in tutti i modi possibili. Per garantire la vittoria nell'economia, l'Ucraina ha bisogno di specialisti altamente qualificati che ricostruiranno la nostra patria. Il Politecnico Metinvest si occuperà della formazione di questi specialisti. Credo che l'università diventerà un centro per unire le persone che hanno a cuore il destino di Mariupol e dell'Ucraina. Dopo la nostra vittoria, torneremo a Mariupol con tutti i mezzi disponibili e completeremo la costruzione di un edificio all'avanguardia per questa modernissima università».

Nonostante lo scoppio del conflitto, la struttura universitaria è riuscita a mantenere quasi tutto il suo personale docente. Durante i primi mesi dell'invasione su larga scala, l'università non solo ha proseguito i preparativi per i programmi di istruzione autorizzati per gli studenti di laurea e di master, ma ha anche ripreso i corsi di formazione in sette settori per i dipendenti di Metinvest che desiderano aggiornare le proprie competenze e qualifiche. Inoltre, il Politecnico Metinvest ha sviluppato nuovi programmi di istruzione che comprenderanno diverse aree specializzate e che permetteranno di formare ingegneri capo con molteplici competenze per realizzare progetti volti a ripristinare e ricostruire l'industria ucraina e le infrastrutture urbane in generale.

Tra gli ammessi al Politecnico Metinvest figurano laureati di scuole superiori e licei, dipendenti delle imprese Metinvest di Zaporizhzhia, Pokrovske, Kamianske e Kryvyi Rih, nonché residenti delle città di Mariupol e Avdiivka che hanno lasciato le loro case a causa della guerra.

Attualmente, gli studenti studiano a distanza nell'ambito del sistema di istruzione duale, che combina teoria e pratica presso le imprese del Gruppo Metinvest. I programmi di istruzione sono incentrati, per quanto possibile, sul mantenimento di un alto livello di formazione pratica in condizioni in cui le lezioni online rappresentano una buona parte del tempo a causa della difficile situazione della sicurezza. In particolare, le esercitazioni, i calcoli e il lavoro di laboratorio saranno svolti su argomenti e materiali coinvolti in processi produttivi reali. Gli studenti svolgeranno i compiti che incontreranno nella loro futura vita professionale. Nel processo formativo saranno coinvolti dipendenti delle imprese Metinvest, professionisti ed esperti internazionali e locali.

I migliori studenti riceveranno borse di studio al termine del primo semestre. Inoltre, la direzione del Gruppo Metinvest assegnerà borse di studio personali a coloro che parteciperanno a progetti educativi e scientifici, lavoreranno a miglioramenti operativi e riceveranno alti riconoscimenti per i loro studi nella specialità scelta.

«L'inizio del processo di apprendimento al Politecnico Metinvest dimostra, innanzitutto, che ci atteniamo ai nostri piani nonostante tutte le sfide del tempo – ha rimarcato il Ceo di Metinvest Yuriy Ryzhenkov –. Il numero di persone disposte a ottenere qualifiche professionali tecniche e ingegneristiche moderne ci fa credere che l'industria ucraina avrà presto accesso a esperti altamente qualificati. Dimostra anche il nostro impegno a ricostruire impianti e città e a fare dell'Ucraina un centro per le tecnologie ingegneristiche all'avanguardia, dove tutti coloro che vogliono imparare, creare e avere successo hanno un futuro».

Ma il progetto guarda già anche al futuro: a breve l'università intende aderire a CDIO, un'iniziativa internazionale per lo sviluppo della formazione ingegneristica, che insegna a lavorare secondo i principi di Conceive, Design, Implement and Operate. Ricercatori ed esperti dell'Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie (Polonia) e della Montanuniversität Leoben, К1-Меt (Austria) sono già stati coinvolti nell'attuazione dei programmi educativi. Il prossimo passo sarà la creazione di partenariati nel campo dell'istruzione e della ricerca.