Caro gas, a rischio quasi 600mila posti di lavoro

Una simulazione dell’impatto del caro gas sul Pil nazionale, considerando a fine 2023 un prezzo tra 235 a o 298 euro/MWh. È quella che ha effettuato il Centro studi di Confindustria, arrivando a questa conclusione: si avrebbe una minore crescita del 2,2% o del 3,2% cumulati nel 2022-23, con 383mila o 582mila occupati in meno. È stato valutato, riporta Il Sole 24 Ore, anche l’impatto dei costi dell’energia sul totale dei costi di produzione fino a fine 2023: potrebbe salire fino all’11% nel 2022 e al 14,6% nel 2023, dal 4,6% di prima della pandemia.

«Il nostro giudizio sull'operato del governo è positivo – ha dichiarato Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, a La Stampa –. La preoccupazione però rimane alta. La crisi del gas è ancora in corso e rischia di portare a un serio calo delle produzioni».

Governo che, nel decreto Aiuti ter, ricostruisce il Corriere di Taranto, ha citato il progetto che prevede la realizzazione a Taranto di investimenti siderurgici legati all0idrogeno. Potrebbe trattarsi di un ulteriore passaggio del progetto DRI d'Italia spa, ma per capirne di più si dovrà attendere che venga definitivamente approvato il decreto Aiuti bis che contiene il provvedimento che consentirà a Invitalia di «sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi e fino ad un importo non superiore a un miliardo di euro».

Da Taranto a Trieste, dove ieri sera con un'esplosione controllata è stata demolita l’ultima parte dell’area a caldo della ex Ferriera di Servola, cioè – ricorda La Prealpina – cinque costruzioni (quattro manufatti e un camino). I lavori continueranno per raddoppiare il laminatoio.

