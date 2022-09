PANorami: Aiuti bis e campagna elettorale

Translated by Deepl

Si è aperta una settimana decisiva per le misure contro il caro energia. Il decreto Aiuti bis è ancora bloccato in Senato; la speranza è di riuscire ad approvare in Cdm il terzo pacchetto di misure prima che Mario Draghi si rechi negli Usa. Mentre la campagna elettorale prosegue e si rincorrono proposte: secondo alcune analisi, il 96% degli annunci e delle promesse non gode della copertura di bilancio. Narrazioni che puntano a costruire consenso, ma che sono molto lontane dalla realtà.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.