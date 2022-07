PANorami: rialzo dei tassi e campagna elettorale estiva

I funzionari della Fed hanno fatto intendere che domani 27 luglio ci sarà un nuovo rialzo dei tassi di 0,75 punti percentuali. La forte inflazione resta un problema sia negli Usa sia in Europa, dove contrastare la spinta inflattiva diventerà il prossimo autunno una questione decisiva anche in relazione alle ricadute delle sanzioni contro Mosca. Intanto in Italia ha preso il via la prima campagna elettorale estiva nella storia della Repubblica.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L'Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.