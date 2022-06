Come riuscire ad affrontare le sfide ecologiche delle materie prime in maniera sostenibile anche dal punto di vista del mercato?

Questa sarà una delle domande a cui proverà a dare risposte il convegno siderweb «MATERIE PRIME TRA SOSTENIBILITÀ E MERCATO», organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA.

L’appuntamento in programma giovedì 30 giugno si terrà esclusivamente in presenza e sarà ospitato da Borgo Santa Giulia a Timoline di Cortefranca (Bs).

I lavori inizieranno alle 15 dopo la registrazione partecipanti e il welcome coffee. L’evento si articolerà in due momenti distinti, il primo dedicato alla sostenibilità, il secondo al mercato.

Aprirà i lavori l’intervento di Domenico Rinaldini (RICREA), che illustrerà il report di sostenibilità “Green Economy Report”, a cui farà seguito l’intervista a Edo Ronchi (Fondazione per lo sviluppo sostenibile) di Lucio Dall’Angelo (siderweb).

La seconda parte del convegno, invece, vedrà i temi di mercato al centro del dibattito con le relazioni di Gianfranco Tosini (siderweb), che si concentrerà sull’analisi strategica del comparto delle materie prime, e di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che invece illustrerà l’evoluzione delle materie prime sui mercati internazionali.

Chiuderà la giornata l’intervista a Franco Bernabè (Acciaierie d’Italia) di Lucio Dall’Angelo.

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti e welcome coffee ore 14.30

inizio lavori ore 15.00

Prima parte - sostenibilità:

Domenico Rinaldini (Presidente RICREA)

Il report sostenibilità “Green Economy Report”

Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista Edo Ronchi (Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)

Seconda parte - mercato:

Gianfranco Tosini (siderweb)

Analisi strategica del comparto delle materie prime

Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb)

Evoluzione delle materie prime sui mercati internazionali

Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista Franco Bernabè (Presidente Acciaierie d’Italia).