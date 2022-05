Webinar. MADE IN STEEL - La filiera oltre i cigni neri

Negli ultimi anni il "lago" dell’economia globale sembra aver visto nuotare più cigni neri che la tradizionale specie bianca di questi uccelli acquatici. Una metafora utilizzata dallo scrittore Nassim Nicholas Taleb per descrivere eventi negativi e poco prevedibili.

Cigni neri che hanno influenzato e stanno influenzando sia la vita quotidiana sia l’attività industriale e di cui bisogna imparare a cercare di guardare oltre.

Una preziosa occasione per questo esercizio di sguardo verso il futuro sarà l’edizione 2023 di Made in Steel che siderweb presenterà alla community siderurgica martedì 24 maggio in un webinar che ha come titolo proprio «La filiera oltre i cigni neri».

Dalle 11 Stefano Ferrari (siderweb) presenterà alcuni dati relativi alla congiuntura e alle prospettive per la filiera dell’acciaio, mentre la seconda parte dell’evento sarà dedicata ad una tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo (siderweb), a cui parteciperanno: Alessandro Banzato (Federacciai), Riccardo Benso (Assofermet), Stefano Vittorio Kuhn (BPER Banca) ed Emanuele Morandi (Made in Steel).

Programma degli interventi:

Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb

Filiera dell’acciaio: congiuntura e prospettive

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Alessandro Banzato - Presidente Federacciai

Riccardo Benso - Presidente Assofermet

Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Nazionale Rete Commerciale BPER Banca

Emanuele Morandi - Presidente Made in Steel

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita, previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per iscriversi cliccare qui o sul pulsante in fondo alla pagina.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

