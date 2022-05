Vanilla Steel ora vuole migliorare logistica e servizi

Translated by Deepl

Oltre 200 fornitori, 30 dipendenti, 80mila tonnellate al mese di materiale quotato. È stata una crescita molto veloce quella di Vanilla Steel, la piattaforma online per vendere e comprare prodotti siderurgici nata nel pieno della pandemia. All’inizio trattava materiali in eccesso (sovraproduzione, problemi di qualità, fondi di magazzino), oggi anche prime. E l’obiettivo è crescere ancora, puntando su miglioramento della logistica e dei servizi. Lo spiega nell’intervista il direttore commerciale, Alexis Ducros.

Vanilla Steel ha superato i due anni di attività. Qual è il bilancio?

Sì, stiamo festeggiando il nostro secondo anniversario. È stata una corsa fantastica, nonostante le grandi perturbazioni nell'economia globale, come la crisi del Vietnam o la guerra in Ucraina.

In questo breve lasso di tempo, siamo diventati un marketplace di primo piano per i professionisti dell'acciaio nell'area EMEA, con più di 200 fornitori registrati, tra cui grandi produttori e trasformatori come Saarstahl, Vitkovice, Ascométal, Gonvarri, EMW SSC e Stahlo. Abbiamo avviato Vanilla Steel costruendo un mercato secondario con le nostre aste online per aiutare i fornitori a vendere il loro materiale in eccesso con cadenza settimanale; ora rispondiamo anche a richieste di quotazioni per materiale di prima scelta. Siamo stati sostenuti da investitori che credono nella nostra visione: costruire un'infrastruttura digitale per l'industria dei metalli. E oggi abbiamo 30 dipendenti. In generale, siamo molto entusiasti per il futuro e vogliamo aiutare l'industria siderurgica europea a diventare più competitiva, al contempo lavorando per la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2, promuovendo l'acciaio verde.

Le aspettative che avevate al momento del lancio sono state soddisfatte oppure la pandemia ha rimescolato le carte?

Vanilla Steel è stata lanciata nel bel mezzo della pandemia di Covid-19. L’ecosistema acciaio si è trovato ad affrontare importanti distorsioni della catena di approvvigionamento e la filiera ha avuto bisogno di strumenti digitali per più efficienti per le vendite, l'approvvigionamento e il commercio. Non essendo consentiti gli spostamenti, abbiamo permesso all'ecosistema siderurgico di effettuare transazioni digitali con tutti i dati, le immagini e i certificati richiesti. Da allora, l'acciaio ha dovuto affrontare altre gravi perturbazioni, con continue carenze di fornitura, strozzature logistiche, aumenti dei prezzi dell'energia e la guerra in corso in Ucraina. La necessità di un'infrastruttura digitale che aiuti i professionisti dell'acciaio ad adattarsi a questo ambiente in continua evoluzione diventa ancora più chiara, poiché stiamo facilitando cicli di vendita più brevi in periodi di alta volatilità. Siamo in anticipo rispetto alle nostre aspettative, forse anche perché i tempi di crisi sono di opportunità. Lanciare una startup in un settore piuttosto conservatore non è mai facile, ma il nostro ingresso sul mercato è andato bene e il tempismo è stato fondamentale.

Qual è la media dei volumi mensili di acciaio che vengono movimentati sulla piattaforma?

Vanilla Steel è cresciuta molto velocemente, con volumi movimentati moltiplicati per 5 negli ultimi 12 mesi. Il materiale quotato ogni mese raggiunge le 80mila tonnellate.I volumi movimentati dipendono dalle condizioni di mercato (aspettative di prezzo tra domanda e offerta) e dai partecipanti che definiscono offerte e accordi. Noi funzioniamo da sistema di prenotazione, quindi tecnicamente possiamo movimentare molto più materiale sulla piattaforma.

Gli operatori italiani hanno imparato ad apprezzare il vostro servizio?

L'Italia è il secondo mercato europeo per l'acciaio, nonché piazza commerciale chiave per Vanilla Steel. Abbiamo un team dedicato a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti italiani, poiché la copertura locale è fondamentale. Gli operatori italiani sono attenti al servizio e stiamo facendo del nostro meglio per soddisfare le loro aspettative, anche se si stanno concludendo transazioni corrette tra fornitori e acquirenti. Veniamo infatti utilizzati come terza parte fidata per facilitare nuovi rapporti commerciali. Offriamo un canale di vendita digitale alternativo quando la situazione si complica, come nel periodo attuale.

Quali sono i prossimi passi del vostro piano di sviluppo?

Vanilla Steel è solo all'inizio del suo percorso e abbiamo grandi ambizioni per quel che riguarda la costruzione di un’infrastruttura digitale per l'industria dei metalli. L'Europa rimane il nostro obiettivo principale, poiché crediamo nell'approccio locale per far crescere il nostro business. Abbiamo in programma di investire nella nostra logistica e nei servizi di pagamento, per rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti e offrire loro un'esperienza senza soluzione di continuità in pochi clic.