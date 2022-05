AST: per l'accordo di programma strada ancora lunga

Prosegue a Roma il confronto al ministero della Transizione ecologica per arrivare alla firma di un Accordo di programma a supporto del piano industriale - da un miliardo di euro di investimenti - annunciato per Acciai Speciali Terni dal gruppo Arvedi. Oggi, giovedì 12 maggio, si è svolta una seconda riunione 'conoscitiva' del tavolo, prettamente tecnica, durante la quale l'attenzione si è concentrata in particolare, secondo quanto si è appreso, sul tema della centrale ad idrogeno verde da realizzare a servizio dell'acciaieria ternana.

Dettagli del progetto, portata dell'investimento, tempi di realizzazione sono alcuni degli elementi che i tecnici del dicastero guidato dal ministro Roberto Cingolani hanno chiesto all'amministratore delegato del gruppo Arvedi, Mario Arvedi Caldonazzo, e al responsabile delle relazioni industriali, Giampietro Castano. Dettagli necessari per confermare quanto già dichiarato durante il primo incontro - cioè che il piano Arvedi è in linea con gli indirizzi del PNRR - e capire che tipo di strumenti economici e normativi possano essere messi in campo a supporto, proprio all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'azienda, come noto, ha espresso l'intenzione di investire i primi 100 milioni di euro nel 2022, in primis in interventi ambientali.

Assenti in questa fase gli attori politici della trattativa, compresa la Regione Umbria, mentre un terzo incontro annunciato per la prossima settimana (ma non ancora calendarizzato) verrà allargato ai rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico. Come presumibile l'approfondimento del piano, sotto ogni suo aspetto, richiederà dunque ancora tempo, così come il raggiungimento di un'intesa tra le parti in 'gioco' rispetto agli impegni da assumere: l'orizzonte per arrivare alla firma dell'Accordo di programma sarebbe quello della fine dell'estate, presumibilmente, è l'ipotesi attuale, non prima di settembre 2022.