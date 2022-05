AST: corsa a cinque per il rinnovo delle RSU

Sono oltre 2.300 i dipendenti di Acciai Speciali Terni chiamati al rinnovo delle RSU del sito nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio prossimi, un appuntamento che mancava in fabbrica dal 2017, dopo il rinvio della tornata elettorale 2020 a causa dell'emergenza Covid.

Ventisette in tutto i delegati da eleggere, 21 tra gli operai, cinque tra gli impiegati e uno per i quadri. Cinque le organizzazioni sindacali in corsa per il 'parlamentino' dell'acciaieria, che rimarrà in carica tre anni: sono state infatti Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic Confsal e Ugl metalmeccanici a presentare, allo scadere del termine di mercoledì pomeriggio, le proprie liste di candidati.

La commissione elettorale ha subito avviato l’attività di validazione e ufficializzerà successivamente anche le date del voto, comunque già individuate nelle tre giornate precedentemente indicate. Le elezioni rappresentano un test per ‘misurare’ gli equilibri sindacali del sito, che al momento conta 11 delegati per la Fim (nel 2017 per la prima volta sindacato più rappresentativo), sei per la Fiom, cinque per la Uilm, tre per la Fismic e uno ciascuno per l’Ugl metalmeccanici e l’Usb. Quest’ultima, dopo aver conquistato il primo seggio in assoluto nell’ultima consultazione, in questa tornata elettorale non ha invece presentato alcun candidato.

Il rinnovo delle RSU - che sarà accompagnato da quello delle RLS - rappresenta un momento particolarmente atteso tra dipendenti e organizzazioni sindacali soprattutto nell'attuale fase di AST, dopo il recente passaggio di proprietà al gruppo Arvedi e l’annuncio di un piano industriale da un miliardo di euro di investimenti.

Su questo fronte, giovedì mattina è intanto atteso un nuovo incontro al ministero della Transizione ecologica nel percorso di predisposizione dell'Accordo di programma per l'acciaieria, per individuare gli strumenti a supporto dello stesso piano e cercare di accelerare - come è nelle intenzioni dell’azienda - i tempi di realizzazione degli interventi. Prevista al tavolo la partecipazione, oltre che dei rappresentanti di AST, anche di Regione, ministero dello Sviluppo economico e Invitalia.