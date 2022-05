RICREA: torna Capitan Acciaio per promuovere la raccolta differenziata

Versione stampabile Translated by Deepl

Rimboccarsi le maniche per una società più sostenibile e green vuol dire anche lavorare a un aumento delle percentuali di differenziazione e di riuso dei rifiuti prodotti dalla nostra società. Perciò, una corretta e diffusa raccolta differenziata è fondamentale e sensibilizzare la cittadinanza al riciclo è un passo necessario. Con questi obiettivi, il Consorzio RICREA torna nelle piazze italiane con Capitan Acciaio.

Il tour itinerante si concentrerà sugli imballaggi in acciaio, promuovendo il riciclo di questa materia prima in grado di essere riutilizzata infinite volte senza perdere le sue qualità: «Incoraggiare l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti in acciaio con iniziative come quella di Capitan Acciaio – sottolinea Domenico Rinaldini, presidente di RICREA – è il primo step in questa direzione. L'acciaio costituisce un perfetto esempio di economia circolare perché può essere riciclato al 100% e all’infinito: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato raccolto e avviato al riciclo per rinascere a nuova vita».

Il nostro Paese è ben avviato sul lungo e tortuoso cammino della sostenibilità, ma non bisogna fermarsi: «L’Italia – continua Domenico Rinaldini – rappresenta un’eccellenza europea nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e, grazie all’impegno sinergico di comuni, operatori e cittadini, vogliamo migliorare ulteriormente i risultati già ottenuti». Nel 2020 in Italia sono state complessivamente riciclate 370.963 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al 78% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, per un risparmio di CO 2 pari a 629.000 tonnellate.

Nelle piazze di Varese, Pavia, Aosta e Novara, Capitan Acciaio dimostrerà concretamente che, grazie al riuso, tutti gli imballaggi in acciaio possono dare forma a nuovi prodotti e spiegherà l’importanza, la convenienza ambientale e le regole di una corretta raccolta differenziata.

Il tour partirà venerdì 6 maggio da Varese, per poi fare tappa a Pavia (9-11 maggio), Aosta (12-14 maggio) e Novara (15-17 maggio).