UPIVEB e PoliMi parlano di e-mobility

Viti ed e-mobility. Per chiarire attualità e prospettive dei fasteners in acciaio nella mobilità del futuro UPIVEB e Politecnico di Milano organizzano il 3 maggio un evento in modalità ibrida, sia in presenza (nell'aula magna del Politecnico di Milano) che in streaming.

Il titolo scelto per l’evento è “E-Mobility: riferimenti, linee guida e prospettive per orientarsi in un contesto…VUCA!” (cioè volatility, uncertainty, complexity, ambiguity).

Tra i relatori dell’evento figurano Giorgio Donati, presidente UPIVEB, Gianmarco Giorda, Anfia, Gabriele Aimone e Alessandro de Franceschi, Bosch Italia e Gianpiero Mastinu del Politecnico di Milano.

Per informazioni e iscrizioni basta scrivere a info@upiveb.org.