Eurosteelmaster: la tredicesima edizione arriva a maggio

La tredicesima edizione dell’Eurosteelmaster si terrà online dal 16 al 20 maggio. Il corso avanzato pensato per gli operatori della filiera dell’acciaio (requisito è avere una laurea o titoli equivalenti), organizzato da Rina con il supporto di Eurofer, industriAll, Estep, Federacciai e la Commissione europea, sarà focalizzato sugli strumenti necessari a governare il velocissimo cambiamento dell’acciaio (dalla digitalizzazione all’innovazione tecnologica, passando per gli improvvisi salti da uno scenario congiunturale a un altro, spinti dai grandi eventi geopolitici internazionali).

«Per gestire con successo questi sviluppi, gli operatori devono avere capacità analitiche e manageriali, supportate da una profonda conoscenza dell'industria dell'acciaio – scrivono gli organizzatori del corso di alto livello -. Ciò è essenziale per permettere alla direzione di essere attivamente coinvolta nell'attuazione delle politiche aziendali e per plasmare e contribuire positivamente agli sviluppi in corso».

Le iscrizioni sono raccolte da Rina e la quota di partecipazione è diversa a seconda della propria posizione (studente o lavoratore). È gratuita la partecipazione ai soli seminari “ECOSLAG” e “ControlInSteel” del 16 maggio, ma la registrazione è comunque obbligatoria.