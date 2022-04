ASO H&P: premio ad aprile a tutti i dipendenti

Versione stampabile Translated by Deepl

Un premio una tantum a tutti i 650 dipendenti, visti i risultati economici positivi del 2021 e la consapevolezza che l’aumento del costo della vita sta pesando sul bilancio di ogni famiglia. È quello che ha erogato, ad aprile, la ASO H&P di Oppeano (VR), leader europeo nella produzione di barre e tubi cromati, tubi alesati e rullati e acciai lineari, con stabilimenti in Italia e in Romania.

«Da quando sono stato assunto a ottobre 2020, la proprietà – dichiara in una nota il General Manager, Silvio Cervi - ha sempre dato evidenza di essere presente e attenta alle necessità dei propri dipendenti. Lo ha fatto sostenendo il Gruppo ASO H&P nel 2021, con l’erogazione di un finanziamento soci di 4 milioni di euro a sostegno della ripartenza e lo sta facendo ora, con un gesto concreto e di aiuto immediato, in un momento in cui l’aumento dell’inflazione pesa sul portafoglio di tutti».

Un «segnale di vicinanza in un momento di crisi», un gesto di «stimolo per affrontare con entusiasmo le sfide quotidiane», che arriva dopo un 2021 positivo per l’azienda: lo scorso anno ha visto «il ritorno a una marginalità ampiamente positiva sia in termini di Ebitda (12,5 milioni di euro) che di Ebit (7 milioni di euro)» si legge nella nota. Un risultato cui ha contribuito anche «la riorganizzazione operata a partire dal 2020 sia in termini di plant produttivi, che di ridefinizione di responsabilità e mansioni».

Il bilancio 2021, in corso di approvazione, certifica un ritorno a uno spedito superiore ai livelli pre-Covid, con un fatturato consolidato complessivo per il business dei prodotti per l’idropneumatica di 117 milioni di euro e un valore della produzione di 115 milioni di euro. Gli investimenti nel 2021 a livello di gruppo sono stati pari a 4,5 milioni di euro.

Quanto al budget per il 2022, ASO H&P prevede, continua la nota, «una ulteriore crescita dei volumi superiore al 10% rispetto al 2021. I risultati economici e le performance produttive al 31 marzo stanno confermando tali aspettative, malgrado le numerose incertezze legate agli eventi internazionali che potrebbero condizionare repentinamente gli andamenti del mercato».

Solo pochi mesi fa, ASO H&P aveva rinegoziato con i sindacati il premio di secondo livello per i dipendenti italiani, dando loro «l’opportunità di maturare a fine anno premi aggiuntivi fissi e correlati a indici di produttività e assenteismo».

Nell'immagine, lo stabilimento ASO H&P in Romania.