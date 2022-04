Ricca "sorpresa" nell’uovo di Pasqua di Metallurgica Legnanese

Versione stampabile Translated by Deepl

Sarà forse una Pasqua un po’ più “dolce” per i dipendenti di Metallurgica Legnanese.

Nella busta paga di oggi, lunedì 11 aprile, i lavoratori dell’azienda guidata da Siro Della Flora si troveranno un “Easter Egg” (letteralmente uovo di Pasqua) da 1.500 euro come “supporto energia” a sostegno degli extra costi che non solo le imprese, ma anche le famiglie stanno sostenendo.



«Volevo fare una sorpresa, un piccolo segno di apprezzamento per l’impegno che ogni giorno mettono per la crescita di questa azienda – ha detto Della Flora – ed è giusto che l’azienda riconosca anche concretamente questo impegno, in un periodo particolarmente difficile».