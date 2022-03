PANorami: occasioni perse e sindrome Nimby

Versione stampabile Translated by Deepl

Intel sbarca in Europa. E vengono al pettine i nodi strutturali e critici dell’Unione: il peso diverso dei suoi Paesi membri, per esempio. In Italia, si pensi alle occasioni mancate del Superbonus e alla sindrome Nimby (not in my backyard), esemplare nel settore energetico e le cui conseguenze stiamo pagando proprio in queste ore critiche.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.