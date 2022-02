PANorami: energia, servono interventi strutturali

Versione stampabile Translated by Deepl

Sono rincari impressionanti, per imprese e famiglie, quelli delle tariffe energetiche. Venerdì il governo ha approvato un decreto per la mitigazione delle bollette, ma è una soluzione tampone, che pur essendo importante non riesce ad aggredire la questione di fondo: c’è bisogno di interventi strutturali.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.