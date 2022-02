Webinar, prodotti piani sotto la lente di "Mercato & Dintorni"

Versione stampabile Translated by Deepl

Dopo un 2020 e 2021 vissuto da protagonisti, i piani in acciaio al carbonio (coils, lamiere da coils, nastri e lamiere da treno) hanno vissuto con calma apparente i primi mesi del 2022. Per i prossimi mesi, però, sono attesi sfide e opportunità, legate sia alla congiuntura, sia ai cambiamenti geopolitici e normativi in corso in Europa e non solo.

Questi aspetti verranno approfonditi il prossimo 1° marzo con il terzo appuntamento dell’anno con "Mercato & Dintorni", il webinar di siderweb che analizza la congiuntura siderurgica che sarà appunto dedicato ai prodotti piani, che rappresentano la maggioranza del consumo nazionale di acciaio e che sono la linfa che nutre migliaia di imprese utilizzatrici.

Intervistati da Francesca Morandi (siderweb), approfondiranno i temi congiunturali e strategici legati ai prodotti piani in Italia e in Europa Cesare Viganò (ArcelorMittal CLN Italia), che si concentrerà soprattutto sul versante dei coils e dei derivati da coils, e Nicola Cavazzoni (Marcegaglia Plates), che si focalizzerà maggiormente sulle lamiere da treno. In apertura del webinar Alessandro Sciamarelli (Eurofer) illustrerà le prospettive a breve e medio termine per il settore europeo dell’acciaio.



Programma degli interventi.

Prima parte:

Alessandro Sciamarelli - Director Market Analysis Eurofer

Congiuntura e prospettive per l’industria siderurgica dell’Ue





Nella seconda parte dell’incontro Francesca Morandi (Content Manager siderweb) intervista:

Nicola Cavazzoni (direttore commerciale Italia Marcegaglia Plates)

(direttore commerciale Italia Marcegaglia Plates) Cesare Viganò (consigliere delegato ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia)



L’evento è a partecipazione gratuita previa registrazione, cliccando qui o in basso nella pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.