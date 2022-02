Versione stampabile Translated by Deepl

Quali sono le prospettive per il mercato italiano e internazionale dell’acciaio inossidabile? Come si muoveranno gli operatori? A questi interrogativi risponderanno i relatori del webinar "Inox: domanda forte, prezzi record", l’evento organizzato da siderweb in calendario per martedì 15 febbraio alle 11.

L’incontro si aprirà con l’analisi di Achille Fornasini (siderweb) sull’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile; a seguire la testimonianza di Paolo Viganò (Centro Inox), che illustrerà l’impatto sul settore delle recenti modifiche normative legate all’impiego di acciaio inossidabile in diversi ambiti.

A chiudere l’incontro, infine, ci saranno le interviste faccia a faccia ad Alessandro Bettuzzi (OIKI e Assofermet) e ad Eugenio Marzorati (Cogne Acciai Speciali).

Programma degli interventi:

Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile





(Partner & Chief Analyst siderweb) Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile Paolo Viganò (direttore gestionale Centro Inox)

Modifiche normative e impatto sul mercato dell’acciaio inossidabile

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (siderweb) intervista:

Alessandro Bettuzzi (AD OIKI e coordinatore dei centri servizio inox Assofermet)

(AD OIKI e coordinatore dei centri servizio inox Assofermet) Eugenio Marzorati (amministratore delegato Cogne Acciai Speciali)

Introduce e presenta Francesca Morandi - Content Manager siderweb

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o in basso nella pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.