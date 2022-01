Webinar. Il 25 gennaio "Logistica d’acciaio"

Versione stampabile

Il 2021 è stato sicuramente un anno in cui la logistica ha avuto un “peso” significativo per la movimentazione dell’acciaio. Costi, modifiche normative, mancanza di mezzi sono state problematiche con cui le imprese siderurgiche di tutta la filiera hanno dovuto confrontarsi.

Anche in questo campo la domanda principe di questi primi giorni del 2022 è: “Come si evolverà il nuovo anno?”. A provare a fornire risposte sui possibili sviluppi futuri, delle prospettive a breve e medio termine del comparto e del rapporto con il settore dell’acciaio sarà il webinar di siderweb «Logistica d’acciaio - Tra ingorghi e rincari dei servizi: le sfide per il 2022». L’appuntamento è in programma il 25 gennaio alle ore 11.

Aprirà l’evento l’analisi di Massimo Marciani (Freight Leaders Council), dedicata alla situazione congiunturale del comparto e alle prospettive per i prossimi anni.

Dopo l'esposizione dell’analista, sarà la volta delle testimonianze degli operatori di mercato: Nadia D’Isanto (Mercitalia Rail), Sergio Mazzucchelli (Zaninoni Holding) e Luciano Villa (Gruppo Marcegaglia), intervistati da Stefano Ferrari (siderweb), si confronteranno sulle principali criticità e opportunità per la logistica nel 2022.

Programma degli interventi

Prima parte:

Massimo Marciani - Presidente Freight Leaders Council

La logistica: situazione congiunturale e prospettive

Seconda parte:

Stefano Ferrari, Responsabile Ufficio Studi siderweb, intervista:

Nadia D'Isanto - Responsabile vendite settore automotive e siderurgia Mercitalia Rail

Sergio Mazzucchelli - Presidente Zaninoni Holding

Luciano Villa - Responsabile logistica Gruppo Marcegaglia

