Agenda: settimana di transizione

Settimana di transizione per l'acciaio nazionale, vista la festività dell'8 dicembre. Per questo oggi l'agenda è in forma sintetica.

Oggi, lunedì 6 dicembre, Eurostat pubblica i prezzi all'import per l'industria.

Martedì 7 dicembre l'Eia renderà noto il proprio outlook sull'energia.

Venerdì 10 dicembre, infine, si terrà il webinar organizzato da Assofermet dal titolo “Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: come cambierà lo scenario?”. Dalle 14.30, un approfondimento sulle prossime modifiche al regolamento n 1013/2006/CE in discussione in Ue e sul regolamento 1418/2007/CE in vigore sulle nuove disposizioni per esportazioni verso paesi non OCSE. Per maggiorni informazioni assofermet.it.

L'Istat, poi, pubblicherà i dati sulla produzione industriale di ottobre.