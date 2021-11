G20: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

Versione stampabile Translated by Deepl

I commentatori non sono tutti orientati verso la stessa chiave di lettura, ma il G20 “italiano“ ha certamente permesso di ottenere alcuni risultati molto significativi, tra cui soprattutto il rilancio del multilateralismo. Di strada da fare, soprattutto per le resistenze di grande Paesi come Cina e India, ce n’è certamente ancora molta, ma l’avvio del nuovo corso su dazi e tariffe – solo per citare un caso che sta molto a cuore alla filiera siderurgica – è un elemento che fa pensare che il bicchiere sia certamente più mezzo pieno che mezzo vuoto.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.