VITRUM 2021: l’edizione della ripartenza

Versione stampabile

Centoventi espositori da 16 Paesi, 6.150 presenze, di cui il 45% dall’estero in rappresentanza di 74 Paesi. Sono alcuni numeri di VITRUM 2021, il salone biennale internazionale dedicato al mondo della lavorazione del vetro organizzato da GIMAV che si è tenuto dal 5 all’8 ottobre a fieramilano Rho, in parziale concomitanza con Made in Steel. Sono stati 22.450 i metri quadri totali di superficie espositiva, si legge in una nota di VITRUM, con un incremento della dimensione media dei singoli stand di circa il 20% rispetto alla precedente edizione del 2019.

«Anche se negli ultimi due anni il mondo è cambiato, VITRUM prosegue con decisione nel suo percorso per affermarsi come punto di riferimento fra le fiere specializzate nei macchinari e nelle attrezzature per la lavorazione del vetro, punto d’incontro irrinunciabile per tutti gli operatori dell’industria del vetro» afferma il presidente di VITRUM Dino Zandonella Necca (nell'immagine). «Quest’anno gli espositori hanno partecipato in grande, portando in fiera le ultime tecnologie e le innovazioni e trovando in VITRUM tantissime occasioni di confronto e di business. Abbiamo decisamente posto le basi perché Milano diventi la capitale delle tecnologie del vetro per gli anni a venire».

L’edizione 2021 della manifestazione ha portato due novità: la prima è VitrumLife, la piattaforma digitale dove è stato possibile seguire VITRUM online che ha offerto circa 50 ore di diretta video e un flusso di approfondimenti e news, coinvolgendo quasi 31mila utenti, il 40% dei quali internazionali. Poi c’è stata la VISION Milan Glass Week, organizzata in contemporanea con VITRUM per ampliare il target a tutta la filiera del vetro e che si è sviluppata su tutta la città di Milano, con due focus principali tra piazza Gae Aulenti e Fondazione Riccardo Catella. In tutto più di 10mila i visitatori.

Il prossimo appuntamento sarà la Glass Week 2022. La XXIII edizione di VITRUM si terrà dal 5 all’8 settembre 2023 a Fiera Milano.