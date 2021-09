PANorami: il caro energia e il suo impatto

Versione stampabile Translated by Deepl

Il caro bollette è arrivato: +30% per l'energia e +14,4% per il gas. Il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per far fronte ai rincari, ma non basteranno. Una situazione problematica, che si innesta su una tempesta perfetta a livello globale.

