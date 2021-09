Made in Steel si svela il 21 settembre

Versione stampabile

Spesso i periodi di crisi aiutano a trovare nuove energie per rinascere, un po’ come il mito dell’araba fenice che vede l’uccello sacro morire per poter rinascere dalle proprie ceneri più forte di prima.

Per questo dopo la buia parentesi della pandemia l’edizione 2021 di Made in Steel ha voluto scegliere come proprio claim «RENAISSANCE - Here begins the steel rebirth».

Temi e protagonisti manifestazione in programma dal 5 al 7 ottobre 2021 a fieramilano Rho verranno presentati in anteprima in un webinar in programma martedì 21 settembre alle 11.

Nell’appuntamento sono inseriti una analisi di contesto a cura di Stefano Ferrari (siderweb), cui seguirà una tavola rotonda che vedrà la presenza di Alessandro Banzato (Federacciai), Riccardo Benso (Assofermet), Stefano Vittorio Kuhn (BPER Banca) ed Emanuele Morandi (Siderweb e Made in Steel).

Programma dell’evento dalle ore 11.00

Intervento di:

Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb

Analisi del mercato siderurgico

Tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo, Direttore generale siderweb, con la partecipazione di:

Alessandro Banzato - Presidente Federacciai

- Presidente Federacciai Riccardo Benso - Presidente Assofermet

- Presidente Assofermet Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca

- Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca Emanuele Morandi - Presidente siderweb e Made in Steel

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, per la quale è sufficiente cliccare qui o sull’apposito bottone in basso.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

