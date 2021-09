Centro Inox: tornano gli webinar tecnici

Versione stampabile Translated by Deepl

Il Centro Inox torna a proporre le proprie “Lezioni webinar sugli acciai inossidabili” e il programma del prossimo ciclo prenderà il via il 21 settembre con un appuntamento (dalle 9,30 alle 11) dedicato a “Formati a freddo: imbutitura, piegatura e taglio dei prodotti piani inox austenitici” e che «si propone di fornire le conoscenze di base per una corretta trasformazione a freddo degli acciai inossidabili austenitici. Si tratterà il tema della formabilità di questi acciai e si forniranno indicazioni sui principali aspetti pratici legati ai processi di imbutitura, piegatura e taglio dei prodotti piani. A corollario degli argomenti trattati si approfondirà il tema dei cosiddetti “materiali a profondo stampaggio” e delle loro caratteristiche».

Tre giorni dopo, il 24 settembre, l’argomento del webinar (dalle 9,30 alle 11,30) sarà “Igienicità, pulizia e sanificazione delle superfici inox”. «Gli acciai inossidabili – spiega il Cetro Inox – sono materiali igienici per eccellenza ampiamente utilizzati nei settori alimentari, della farmaceutica e della cosmetica. Il corso si propone di analizzare le caratteristiche degli acciai inox in termini di “pulibilità” e ritentività batterica confrontando diverse finiture e materiali. Saranno inoltre mostrati i risultati di una sperimentazione condotta in collaborazione con l’Università di Milano in cui l’acciaio inossidabile è stato sottoposto a test di disinfezione e messo a confronto con altri materiali non metallici. Infine, si forniranno alcune indicazioni per un corretto uso delle soluzioni di lavaggio e disinfettanti al fine di non incorrere in spiacevoli fenomeni corrosivi».

Il terzo appuntamento del ciclo, infine, è previsto per il 15 ottobre (dalle 9,30 alle 11) e sarà sul tema “Difetti ed accettabilità delle imperfezioni dei giunti saldati in acciaio inossidabile”, nel quale «si tratterà il tema dei difetti e delle imperfezioni che si riscontrano durante le operazioni di saldatura degli acciai inox. Si affronterà il tema dei controlli non distruttivi dei giunti saldati con un cenno anche a quelli eseguiti in linea durante la fabbricazione dei prodotti tubolari. Si forniranno inoltre le indicazioni sui principali criteri di accettabilità, distinguendo fra difetti ed imperfezioni. A corollario degli argomenti trattati, oltre ai riferimenti, in ambito EN ISO, delle normative che forniscono le indicazioni tra le quali selezionare il criterio di accettabilità dei giunti saldati, si tratterà il tema della difettologia dei processi di brasatura degli inox».

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può fare riferimento al sito internet del Centro Inox.