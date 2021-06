Il punto con siderweb

Versione stampabile

Arriva il CBAM: novità per l'import europeo di acciaio

Non riguarda l'acciaio inox, ma comunque il CBAM (Carbon border adjustment mechanism) potrà avere un impatto sensibile sui flussi di import di acciaio in Ue. L'analisi di Stefano Ferrari, responsabile dell'Ufficio Studi siderweb.

Ex Ilva: ora si guarda al rilancio e alla transizione ecologica

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha sancito la prosecuzione della produzione dell'area a caldo di Taranto, Acciaierie d'Italia ha già annunciato che presenterà, dalla prossima settimana, il proprio piano di rilancio. Lo spiega Davide Lorenzini, direttore responsabile siderweb.