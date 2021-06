PANorami: gli effetti di una “global tax”

Versione stampabile

Il G7, nei giorni scorsi, ha licenziato un accordo storico: quello sull’introduzione di una “global tax” per le grandi imprese multinazionali, per tassare quei profitti che è difficile tracciare per la globalizzazione finanziaria e la competizione fiscale tra Paesi. Compresi quelli delle big tech, che hanno portato a storture nella rivoluzione digitale.

Sarà un processo molto complicato, fatto di tante piccole tappe. Ma che potrebbe essere un importante precedente. Serve però una forte volontà politica.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.