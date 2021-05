PANorami: lo Stato “assistente” del privato

Versione stampabile Translated by AWS

Una sorta di neo interventismo pubblico di stampo keynesiano. A questo stiamo assistendo a livello nazionale, e anche europeo, quanto a ruolo e atteggiamento dello Stato (e dell’istituzione europea) nella ripartenza dell’economia. Ruolo importante e necessario, che non deve però essere pensato come colonna portante del sistema economico, quanto piuttosto come facilitatore e assistente dell’economia privata.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.