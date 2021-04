Acciaierie d'Italia, slitta il primo Cda

Versione stampabile Translated by AWS

È slittato l’atteso primo Cda di Acciaierie d’Italia. Secondo diverse fonti la riunione prevista per oggi, in cui avrebe dovuto esserci l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della società nata dell’entrata di Invitalia in AM InvestCo, sarebbe stata rinviata a causa di alcuni passaggi societari ancora da ultimare.

A riportarlo l'AGI, che prosegue «lo slittamento non è da mettere in relazione ai contenuti dell’intesa formalizzata il 14 aprile che restano confermati».

Non sarebbe quindi in discussione l’investimento statale da 400 milioni di euro nel siderurgico. Al momento non sono stati resi noti né la data della nuova convocazione dei sei membri del consiglio, e nemmeno i nomi dei membri della componente privata dell’organo aziendale di cui dovrebbero far parte per la parte statale Franco Bernabè (presidente) Stefano Cao e Carlo Mapelli.