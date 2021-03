PANorami: la fragile globalizzazione

Versione stampabile Translated by AWS

Cinque giorni di delirio autentico e di blocco sostanziale del commercio globale: questo è successo dopo il blocco del Canale di Suez per via di una mega nave incagliata. Un altro tassello della tempesta perfetta che stiamo vivendo da quando è cominciato l'incubo del Covid e che ha messo in luce la fragilità della nostra complessa società post industriale: basta poco per mandare in tilt il sistema.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: Container Ship 'Ever Given' stuck in the Suez Canal, Egypt - March 24th, 2021 Contains modified Copernicus Sentinel data [2021], processed by Pierre Markuse via Wikimedia Commons.