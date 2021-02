PANorami: gli obiettivi del governo Draghi

Versione stampabile

Con una comunicazione essenziale e discreta, goal oriented, nello stile da banchiere centrale, in 51 minuti densi Mario Draghi ha illustrato in Senato le linee programmatiche del nuovo governo, incassando la fiducia.

Un intervento pieno di proposte e idee, parte di un progetto di modernizzazione del Paese per frenare il rischio di una crisi di sistema in cui siamo precipitati e per disegnare il futuro.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato. Senato della Repubblica, 17/02/2021 - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, rende le comunicazioni sulle dichiarazioni programmatiche del Governo. Fotografia della Presidenza del Consiglio dei ministri.