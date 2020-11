Agenda: giovedì Bilanci d'Acciaio

Versione stampabile

Giovedì 12 novembre alle 15 si terrà la dodicesima edizione di Bilanci d'Acciaio: tutti i dettagli per l'iscrizione si trovano nell'area eventi di siderweb. Ma non è l'unico appuntamento da segnare in agenda.

Ecco i centoventi secondi per rimanere aggiornati su quel che accade e accadrà questa settimana lungo la filiera dell'acciaio nazionale e internazionale.