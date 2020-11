Lutto d’acciaio: si è spenta Palmira Bazzani Marcegaglia

Versione stampabile

Si è spenta ad 82 anni nella casa di Gazoldo degli Ippoliti Palmira Bazzani, vedova di Steno Marcegaglia e fondatrice con il marito dello storico gruppo siderurgico.



Mira, come la chiamavano tutti, si è anche occupata della gestione del personale agli esordi dell’attività imprenditoriale del marito, abbandonando l’insegnamento della matematica alle scuole medie inferiori.

Nella biografia del marito “Il signore dell’acciaio”, Mira viene definita “la consigliera” una sintesi della sua figura presente e forte sebbene spesso lontano dai riflettori. Una forza che si rivelò evidente durante l’episodio dei rapimento di Steno, in cui nel momento di sgomento generale lei disse: «Ci sono io, l’azienda va avanti ugualmente».

Una forza che ha trasmesso anche ai figli Antonio ed Emma che allora avevano 19 e 17 anni.

Da tutti era conosciuta per la sua determinazione, ma anche per la profonda sensibilità e umanità.



Nel rispetto delle normative la camera ardente è stata allestita nella sede del gruppo a Gazoldo (dalle ore 14 di oggi, lunedì 2 novembre, sino alle 10 di giovedì 5). Le esequie si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti giovedì alle ore 10.30 nella piazza Steno Marcegaglia con ingresso da via Marconi 126 a Gazoldo.

Ai figli Antonio ed Emma ai famigliari e agli amici le più sentite condoglianze da parte della community di siderweb.