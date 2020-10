Il punto con siderweb

Versione stampabile

Sicurezza: l'acciaio migliora di anno in anno

L'indice degli infortuni in metallurgia e siderurgia è in calo a livello mondiale e nazionale. Ma molto può ancora essere fatto. Ne parla, a poche ore dallo Steel Safety Day, il direttore generale di siderweb, Davide Lorenzini.

Bilanci d'Acciaio diventa digitale

Cambia la forma, ma non la sua offerta, unica nel suo genere nel settore. Bilanci d'Acciaio diventa evento digitale: lo ha imposto l'ultimo Dpcm emanato nei giorni scorsi. L'invito alla community dell'acciaio resta il medesimo, come spiega Lucio Dall'Angelo, direttore generale di siderweb.