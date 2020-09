Anche per costruire in acciaio servono "collaborazione" e "condivisione"

Versione stampabile

Sono le parole “collaborazione” e “condivisione” i punti focali attorno ai quali hanno orbitato gli interventi dell’hashtag #Produrre e Comunicare, inseriti nel webinar “L’acciaio per costruire le città, gettare ponti, creare reti” organizzato da siderweb in collaborazione con Guamari. Protagonisti della seconda tappa di un percorso che porterà fino a Made in Steel sono stati: Mattia Tofanelli, amministratore delegato di Cimolai Asc, Pierluigi Pegorari, amministratore delegato di ATA – Arvedi tubi acciaio e Paolo Morandi, cofounder disiderHUB.

Moderati dal direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo i tre manager hanno ribadito come risulti sempre più importante aprire canali di comunicazione e stretta collaborazione tra chi progetta gli edifici e chi produce gli elementi che permetteranno ai progetti di diventare realtà.

Tofanelli ha portato la testimonianza dello spin-off di Cimolai nato nel 2017 e specializzato nella creazione di facciate che si inseriscono su costruzioni la cui base sia già di acciaio strutturale. «L’acronimo Asc – ha spiegato il manager del colosso friulano – significa "architectural solutions and contracting". Già il nome fa presagire una stretta collaborazione con gli architetti, perché ogni soluzione è taylor made dal momento che i progetti diventano sempre più complessi, soprattutto sul fronte del design». Progettista ed esecutore devono cioè imboccare una strada comune, altrimenti il rischio è quello di mettere in discussione i risultati.

L’ad di ATA Pegorari ha invece evidenziato come oltre agli aspetti del design una grande responsabilità per chi l’acciaio lo produce sta anche nella garanzia degli standard di sicurezza necessari. «In questo, e in particolare nel nostro caso – ha spiegato Pegorari -, è un grande aiuto avere alle spalle un’acciaieria di primo piano come Arvedi. Uno dei temi che si sta affermando sempre di più è quello della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Nel primo caso il focus è la gestione e conservazione delle risorse naturali. Sul fronte sociale la priorità è all’equità, mentre dal punto di vista economico l’attenzione è alla efficienza e produttività della produzione».

In particolare ATA si sta concentrando sull’incremento della percentuale di materiale riciclato e punta decisa al 70% del totale. «Un ulteriore elemento di vicinanza con i clienti è quello dell’innovazione e della collaborazione per risolvere le problematiche che si possono incontrare nello sviluppo delle opere. Anche questo è un fronte che vede ATA particolarmente attiva» ha concluso Pegorari.

Meno acciaio ma più comunicazione nell’esperienza portata da Morandi di SiderHUB, realtà nata in seno a siderweb e specializzata nel supporto comunicativo alle imprese siderurgiche.

«Anche per quanto riguarda l’acciaio vale l’assunto di Paul Watzlawick che “non si può non comunicare”. Anche quando un’azienda non dice nulla sta lanciando dei messaggi, che possono essere interpretati in maniera molto diversa dai destinatari, se non vengono contestualizzati. Per quanto riguarda i rapporti con clienti e fornitori, una comunicazione efficacie aiuta ad eliminare incomprensioni e rinsaldare i rapporti migliorando le relazioni».