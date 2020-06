Il punto della settimana

Versione stampabile

Ex Ilva, settimana densa di colpi di scena

Dopo il vertice tra il premier Conte e i ministri Patuanelli e Gualtieri, sembrava che il governo fosse pronto a “scaricare” ArcelorMittal, avendo definito il piano industriale presentato «inaccettabile». Poi le indiscrezioni sulla nascita in settimana della newco a partecipazione statale per la gestione dell’ex Ilva. Poi le dichiarazioni dell’ad Lucia Morselli nel salotto di Bruno Vespa. È stata una settimana ricca di colpi di scena per l’ex Ilva.

Ne parla Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

I piani soffrono più dei lunghi

Nella prima metà di giugno il mercato italiano dei prodotti piani in acciaio al carbonio stenta a riprendersi. La domanda sembra essere ancora sonnecchiante. Sul versante dei lunghi, invece, il mercato sembra godere di una domanda leggermente migliore.

L’analisi di Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi siderweb.

Gli Stati generali dell’economia senza una visione di lungo periodo

Il piano Colao aveva guardato al Paese da un punto di vista strutturale, presentando proposte articolate da implementare nei prossimi anni. Finora, invece, agli Stati generali dell'economia, le diverse categorie interpellate dal governo - anche Confindustria - stanno chiedendo l'applicazione delle misure già apoprovate.

Ne parla Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb.