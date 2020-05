Il punto della settimana

Versione stampabile

PianetA: le potenzialità della crescita sostenibile nell’acciaio

Un questionario per definire il contesto nel quale opera il mondo dell’acciaio dal punto di vista della sostenibilità. Questo sarà al centro del webinar, organizzato da siderweb, in programma domani, martedì 19 maggio. Proprio la sostenibilità, insieme all'innovazione, è uno dei temi che siderweb sta approfondendo quest’anno insieme alla community dell’acciaio. Una riflessione che porterà fino a Made in Steel 2021.

Quali sono i primi passi, li spiega Francesca Morandi, coordinatrice del Progetto sostenibilità.

Fase due: timori per l’allungamento dei tempi dei pagamenti

È l’allungamento nella catena dei pagamenti a rappresentare la maggior preoccupazione della filiera siderurgica. Gli imprenditori dell’acciaio interpellati negli ultimi giorni dalla redazione di siderweb hanno sottolineato come il taglio degli affidamenti da parte delle assicurazioni di credito, unito alle telefonate per la rinegoziazione delle scadenze, sono state all’ordine del giorno. Ancora contrastanti i segnali della domanda, come illustra il direttore responsabile di siderweb, Davide Lorenzini.

Due settimane “dopate” per il mercato dell’acciaio

Le prime due settimane dopo la fine della fase uno sono state due settimane “dopate” per il mercato siderurgico italiano, seppur per motivi opposti. Mentre nella prima settimana dopo il lockdown la richiesta è risultata gonfiata in quanto era necessario concludere gli ordini pre-covid e integrare le scorte, molto basse dopo la fermata, la seconda settimana ha visto volumi molto bassi, frenati dall’incertezza.

I dettagli con Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio studi siderweb.

Decreto rilancio: fondo per ricapitalizzazione e salvataggio delle grandi imprese

Pubblicato nei giorni scorsi, il Decreto rilancio contiene alcune misure per la ricapitalizzazione e il salvataggio delle aziende. Gianfranco Tosini, dell’Ufficio studi siderweb, illustra quali sono i provvedimenti principali di potenziale interesse per la filiera.