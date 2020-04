Borse in territorio positivo in tutto il mondo

Versione stampabile

Tutte le Borse mondiali hanno fatto registrare andamenti positivi. A livello macro, invece, Bankitalia segnala il calo del Pil nel primo trimestre.

Borse – Dopo la contrazione di ieri, le borse europee cercano di risalire la china la migliore è Parigi (+3,6%), seguita da Francoforte (+3,3%), Londra (+3,1%) e Madrid (+2,5%). In coda Milano (+2,3%). Borse asiatiche in forte rialzo sulla spinta del piano per riavviare l'economia americana annunciato dal presidente Donald Trump. Tokyo e Seul hanno chiuso in rialzo del 3,1%, Sydney dell'1,3% mentre Hong Kong avanza del 2,1%. Il crollo del Pil cinese frena Shanghai e Shenzhen, che salgono, rispettivamente, dello 0,6% e dello 0,4%. Anche oggi Wall Street ha aperto con segni positivi.



Macroeconomia – La Banca d'Italia stima una caduta del Pil attorno al 5% nel primo trimestre dell'anno a causa dell'emergenza coronavirus che ha impattato «in misura rilevante alcuni comparti dei servizi» mentre la produzione industriale avrebbe subito un ribasso del 6%, e del 15% nel solo mese di marzo. Il protrarsi delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19 «comporterà una significativa caduta del Pil nel nostro Paese anche nel secondo trimestre, cui farà verosimilmente seguito un recupero, che potrà anche essere sostenuto». Ogni settimana di blocco dell'attività economica di questa portata, secondo Bankitalia, «comporta una riduzione del Pil annuale di circa lo 0,5%».