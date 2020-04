Ferriera di Servola: domani si spegne l’altoforno

Versione stampabile

Procede il complesso delle operazioni che porteranno alla fermata definitiva dell’area a caldo della Ferriera di Servola che, iniziate il 27 marzo scorso, dovrebbero essere completate il 17 aprile.

«Domani – spiega l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro – partiranno le procedure di fermata dell'altoforno, dell'impianto di agglomerazione e del generatore del vapore ausiliario (Gva). Tali passaggi costituiscono la fase terminale della fermata complessiva dell'area a caldo».

Sui tempi effettivi che saranno necessari, però, non c’è certezza assoluta. Se la cokeria non veniva spenta da oltre 20 anni, infatti, «per quanto concerne l'altoforno si tratta di procedure già ripetutamente attivate in passato in occasione delle fermate per manutenzione ordinaria e straordinaria. A causa però della delicatezza e complessità delle procedure necessarie al fine di procedere alla fermata in regime di sicurezza – dice l’assessore – Arpa FVG ci informa che non è possibile definire in anticipo e con precisione la cadenza temporale delle varie fasi».

Scoccimarro sottolinea anche che «per contenere al massimo gli effetti ambientali e per operare in sicurezza Acciaieria Arvedi ha predisposto un piano di intervento ad hoc con l'installazione di dotazioni ausiliarie di sicurezza» e che nelle ultime 12 ore (circa) di funzionamento dell'altoforno potrebbero verificarsi degli effetti visibili o percepibili all'esterno con la possibile apertura delle valvole bleeder o l'accensione delle torce di emergenza».