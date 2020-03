Siderweb, vicini alla community in un momento difficile

Versione stampabile

Si dice che non si apprezza quello che si ha fino a quando non lo si perde. O quando si teme di perderlo. Credo che in questi giorni di domicilio forzato abbiamo riscoperto come tante cose che diamo per scontate non lo siano affatto e come basti un organismo microscopico per sconvolgere la nostra intera quotidianità e le nostre certezze.

Come più volte è stato detto in questi giorni, e come già vissuto nel 2009, ogni occasione di rottura porta con sé il fascino della scoperta, la possibilità di potersi reinventare e fare le cose in un modo nuovo.

È il caso dello “smart working”, vale a dire la possibilità di svolgere da casa il proprio lavoro reinventando i ritmi della propria giornata. La ricerca di nuovo equilibrio che, anche fuori dall’emergenza, ci permetterà di vedere le cose sotto una luce nuova. Un passaggio costretto dall’emergenza che, a normalità recuperata, potrebbe persino fornire quell’accelerazione nell’implementazione tecnologica auspicata da anni e spesso rimandata.

L’Italia, spesso, si è dimostrata una nazione che fatica a lasciare la strada vecchia per la nuova, ma che è in grado di tirare fori il meglio di sé proprio nelle situazioni di crisi sapendole trasformare in opportunità di rinnovamento.

siderweb è nata digitale, è cresciuta mixando la rete alla relazione umana, l’algoritmo alla stretta di mano. La nostra community è reale e digitale. In questi giorni difficili la squadra di siderweb è più vicina che mai al mondo dell’acciaio, agli imprenditori, ai lavoratori, ai protagonisti di tutta la filiera. Con il nostro lavoro – in smart working, come caldeggiato dal Presidente Conte - stiamo affiancando e ascoltando la community dell’acciaio. Stiamo raccontando mercato e storie in settimane difficili. Lo facciamo con i mezzi di sempre – notizie e approfondimenti, mercati e comunicazione – e con una relazione stretta e amichevole con tutti gli strumenti a disposizione.

Come ricordava qualche giorno fa il nostro presidente Emanuele Morandi: «Le priorità si impongono sempre sulle emergenze», siderweb resterà quindi a fianco della community per fare che possa focalizzarsi sulle priorità e superare insieme le emergenze.