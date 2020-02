siderweb TG:  le news della settimana

Versione stampabile

In questa edizione del siderweb TG: ex Ilva, nuova proroga concessa dal tribunale, ma entro il 6 marzo di deve fare l’accordo; Acciai Speciali Terni spera in thyssenkrupp; l’acciaio va decisamente verso un futuro sostenibile; il Coronavirus ha provocato effetti seri anche sui prezzi di filiera.