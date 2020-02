siderweb TG: le news della settimana

Versione stampabile

In questa edizione del telegiornale di siderweb: già in piena attività la macchina organizzativa di “Made in Steel 2021”: tante le novità in programma, a cominciare dalle date; ennesima settimana di passione per l’ex Ilva di Taranto; la produzione mondiale di acciaio continua a crescere e le analisi sulle prospettive per l’Europa sono caratterizzate da un più che cauto ottimismo.