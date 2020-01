“PANorami”: Coronavirus, contagio anche economico

Versione stampabile

Attualità in primo piano. Fedele a quello che è il principio cardine sul quale si basa l’idea che ne è all’origine, l'ultima puntata di “PANorami”, la nuova video-rubrica di siderweb – curata dal sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari – affronta oggi un tema di stringente attualità: c’è un nesso tra la psicologia e l‘economia?

La Cina torna sul palcoscenico mondiale, per questioni sanitarie, diciassette anni dopo la Sars, che determinò la perdita di oltre 25 miliardi di dollari del PIL cinese in seguito alla diffusione del contagio. Ma stavolta la situazione potrebbe essere più grave e questo giustifica il panico che, a partire dalla Borse asiatiche si sta diffondendo per il pianeta.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica», e ora anche con siderweb.