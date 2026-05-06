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Eurofer: l’Industrial Accelerator Act va rafforzato

Sostegno all’iniziativa, ma servono regole più stringenti per favorire l’acciaio low carbon prodotto in Europa

6 maggio 2026

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