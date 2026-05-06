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Salzgitter: semaforo verde per l'acquisizione di HKM

La Commissione approva l'accordo che permette a Salzgitter di acquisire le quote di thyssenkrupp Steel Europe

6 maggio 2026

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