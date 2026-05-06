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Derichebourg acquisirà Scholz Recycling

Obiettivo: ampliare la presenza europea e sostenere la transizione ecologica nell'industria siderurgica

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