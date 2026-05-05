SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cbam: appello per l'estensione alle industrie a va...

Cbam: appello per l'estensione alle industrie a valle

Dichiarazione congiunta diffusa da Eurofer: «Agire ora per prevenire ulteriori delocalizzazioni»

5 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam: appello per l'estensione alle industrie a valle - Dichiarazione congiunta diffusa da Eurofer: «Agire ora per prevenire ulteriori delocalizzazioni»

5 maggio 2026

Cbam: appello per l'estensione alle industrie a valle

Dichiarazione congiunta diffusa da Eurofer: «Agire ora per prevenire ulteriori delocalizzazioni»

di Stefano Gennari
ESMC chiede estensione del Cbam ai prodotti a valle - Il Made in Ue perderebbe competitività rispetto alla Cina senza l’inclusione di moduli e pannelli solari

3 settembre 2025

ESMC chiede estensione del Cbam ai prodotti a valle

Il Made in Ue perderebbe competitività rispetto alla Cina senza l’inclusione di moduli e pannelli solari

di Sarah Falsone
Eurofer: il Cbam va corretto subito - Oggi i primi prezzi dei certificati. Il settore acciaio chiede interventi urgenti

7 aprile 2026

Eurofer: il Cbam va corretto subito

Oggi i primi prezzi dei certificati. Il settore acciaio chiede interventi urgenti

di Stefano Gennari
Cbam, una bozza svela la proposta di estensione a valle - La Commissione punta a chiudere le scappatoie del Meccanismo includendo i prodotti a valle in acciaio

16 dicembre 2025

Cbam, una bozza svela la proposta di estensione a valle

La Commissione punta a chiudere le scappatoie del Meccanismo includendo i prodotti a valle in acciaio

di Sarah Falsone
Eurofer: «Servono azioni urgenti per abbassare costi energetici» - L’associazione si è unita all’appello rivolto all’Ue per implementare misure per rilanciare la competitività industriale

11 febbraio 2026

Eurofer: «Servono azioni urgenti per abbassare costi energetici»

L’associazione si è unita all’appello rivolto all’Ue per implementare misure per rilanciare la competitività industriale

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
4 maggio 2026

Speciale tubo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026

 I nostri video

30 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio